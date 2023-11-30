В обращении появилась новая 5-гривневая монета — как выглядит

Монеты достоинством 1 грн. Фото: НБУ

Национальный банк Украины представил памятную монету "Украинский язык" номиналом в 5 грн. Ее можно приобрести за 135 грн в сувенирной упаковке в интернет-магазине банка.

Об этом сообщает НБУ.

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"Памятная монета посвящена украинскому языку. Язык — не только средство общения, но и носитель богатого культурного наследия, это часть нашего генетического кода. Именно язык в сверхсложный момент истории Украины стал фундаментом нашего единения, нашим оружием. Сегодня на украинском языке говорит дух свободы, который поражает весь мир", — отметили в НБУ.

Новая 5-гривневая монета. Фото: НБУ

В обращение запустили 75 тысяч таких монет по одной на человека. То есть приобрести несколько монет один человек не сможет из-за лимита банка.

Новая 5-гривневая монета. Фото: НБУ

На лицевой стороне новых 5 гривен изображена буква "Ї" с соловьем, что является символом мелодичности нашего языка. Также там размещена текстура букв украинского алфавита, словно в виде гнезда, символизирующего дом и оберег семьи.

Новая 5-гривневая монета. Фото: НБУ

Новая 5-гривневая монета. Фото: НБУ

На обороте монеты — композиция с выделенными буквами Ґ, Ї, Є, І, свидетельствующие об уникальности украинского языка. Из этих букв создано выражение "наша мова України", подчеркивая интеграцию языка в современные технологии и информационные сети.

Напомним, что в Украине за редкую монету номиналом в 50 копеек можно получить 8 тыс. грн (212 долл.). Она имеет особую чеканку, была выпущена небольшой партией.