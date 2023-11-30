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В обігу з'явилася нова 5-гривнева монета — який має вигляд

30 листопада 2023 03:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В обігу з'явилася нова 5-гривнева монета — який має вигляд
Монети номіналом 1 грн. Фото: НБУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Національний банк України представив пам'ятну монету "Українська мова" номіналом 5 грн. Її можна придбати за 135 грн у сувенірному пакуванні інтернет-магазині банку.

Про це повідомляє НБУ

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"Пам`ятна монета присвячена українській мові. Мова — не лише засіб спілкування, але й носій багатої культурної спадщини, це частина нашого генетичного коду. Саме мова в надскладний момент історії України стала фундаментом нашого єднання, нашою зброєю. Сьогодні українською мовою промовляє дух свободи, який вражає весь світ", — зазначили в НБУ.

Нова 5-гривнева монета
Нова 5-гривнева монета. Фото: НБУ

В обіг запустили 75 000 таких монет по одній на людину. Тобто придбати кілька монет одна особа не зможе через ліміт банку.

Нова 5-гривнева монета
Нова 5-гривнева монета. Фото: НБУ

На лицьовому боці нових 5 гривнів зображено літеру "Ї" з соловейком, що є символом мелодійності нашої мови. Також там розміщено текстуру літер українського алфавіту, ніби в вигляді гнізда, що символізує дім та є оберегом родини.

Нова 5-гривнева монета
Нова 5-гривнева монета. Фото: НБУ
Нова 5-гривнева монета
Нова 5-гривнева монета. Фото: НБУ

На звороті монети — композиція з виділеними літерами Ґ, Ї, Є, І, які свідчать про унікальність української мови. З цих літер утворено вислів "наша мова України", підкреслюючи інтеграцію мови в сучасні технології та інформаційні мережі.

Нагадаємо, що в Україні за рідкісну монету номіналом 50 копійок можна отримати 8 тис. грн (212 дол.). Вона має особливе карбування, була випущена невеликою партією.

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