Тариф на воду — в Днепропетровской области цены повысили в три раза

В одном из городов Украины цены на водоснабжение подняли в три раза — какой тариф
В городе Покров Днепропетровской области цены на водоснабжение и водоотвод с 1 июля подняли в три раза. Таким образом жители маленького украинского города будут платить "европейский" тариф.
О повышении тарифов сообщил "Покровводоканал".
Европейские тарифы в городке Покров
Местный водоканал сообщил, что теперь тариф составит 130,68 грн за кубометр.
- централизованное водоснабжение — 88,74 грн за 1 куб.м (с НДС);
- централизованный водоотвод — 41,94 грн за 1 куб.м (с НДС);
Коммунальщики объясняют изменение тарифов повышением цен на электроэнергию.
"В связи со значительными изменениями основных составляющих относительно учтенных в тарифах, а именно повышение цены на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, реагенты, запчастей, увеличение уровня минимальной заработной платы — установить соответствующие тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", — говорится в сообщении.
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что тарифы в городе сравнялись с польской Варшавой и окрестностями. Там поляки платят 11,46 злотых (112 грн. за кубический метр) за воду и канализацию.
Также, по его словам, тарифы в Покрове близки к действующим в 20 городах Польши.
"Но разница в том, что в Польше воду можно пить из крана дома, а в Украине ее пить из крана категорически нельзя. Теперь, когда стоимость услуг стала поистине европейской, мы можем и обязаны потребовать, чтобы и качество этих услуг тоже была европейской", — написал он.
Напомним, в Украине с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги.
Также мы писали, что Верховная Рада рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.
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