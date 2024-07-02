Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В одном из городов Украины цены на водоснабжение подняли в три раза — какой тариф arrow

В одном из городов Украины цены на водоснабжение подняли в три раза — какой тариф

2 июля 2024 09:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Тариф на воду — в Днепропетровской области цены повысили в три раза
Женщина набирает воду. Фото: ProГород
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В городе Покров Днепропетровской области цены на водоснабжение и водоотвод с 1 июля подняли в три раза. Таким образом жители маленького украинского города будут платить "европейский" тариф.

О повышении тарифов сообщил "Покровводоканал".

Читайте также:

Европейские тарифы в городке Покров

Местный водоканал сообщил, что теперь тариф составит 130,68 грн за кубометр.

  • централизованное водоснабжение — 88,74 грн за 1 куб.м (с НДС);
  • централизованный водоотвод — 41,94 грн за 1 куб.м (с НДС);

Коммунальщики объясняют изменение тарифов повышением цен на электроэнергию.

"В связи со значительными изменениями основных составляющих относительно учтенных в тарифах, а именно повышение цены на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, реагенты, запчастей, увеличение уровня минимальной заработной платы — установить соответствующие тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу", — говорится в сообщении.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко отметил, что тарифы в городе сравнялись с польской Варшавой и окрестностями. Там поляки платят 11,46 злотых (112 грн. за кубический метр) за воду и канализацию.

Также, по его словам, тарифы в Покрове близки к действующим в 20 городах Польши.

"Но разница в том, что в Польше воду можно пить из крана дома, а в Украине ее пить из крана категорически нельзя. Теперь, когда стоимость услуг стала поистине европейской, мы можем и обязаны потребовать, чтобы и качество этих услуг тоже была европейской", — написал он.

Напомним, в Украине с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги.

Также мы писали, что Верховная Рада рассматривает вопрос возможного поднятия тарифов на газ этой осенью. Также могут поднять цены на электроэнергию до семи гривен.

тарифы коммунальные услуги Днепропетровская область вода цены услуги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно