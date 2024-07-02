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В одному з міст України ціни на водопостачання підняли в три рази — який тариф

2 липня 2024 09:20
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Тариф на воду — на Дніпропетровщині ціни підвищили втричі
Жінка набирає воду. Фото: ProГород
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У містечку Покров Дніпропетровської області ціни на водопостачання та водовідведення з 1 липня підняли у три рази. Таким чином жителі маленького українського міста платитимуть "європейський" тариф.

Про підвищення тарифів повідомив "Покровводоканал".

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Європейські тарифи у містечку Покров

Місцевий водоканал повідомив, що тепер тариф становитиме 130,68 грн за кубометр.

  • централізоване водопостачання — 88,74 грн за 1 куб.м (з ПДВ);
  • централізоване водовідведення — 41,94 грн за 1 куб.м (з ПДВ);

Комунальники пояснюють зміну тарифів підвищенням цін на електроенергію.

"У зв'язку зі значними змінами основних складових відносно врахованих в тарифах, а саме підвищення ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали, реагенти, запчастин, збільшення рівня мінімальної заробітної плати — встановити відповідні тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення", — йдеться у повідомленні.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко у Facebook наголосив, що тарифи у місті зрівнялися з польською Варшавою та околицями. Там поляки платять 11,46 злотих (112 грн за кубічний метр) за воду та каналізацію.

Також, за його словами, тарифи у Покрові близькі до тих, які діють у 20 містах Польщі.

"Але різниця в тому, що в Польщі воду можна пити з крана вдома, а в Україні її пити з крана категорично не можна. Тепер, коли вартість послуг стала воістину європейською, ми можемо і зобов'язані вимагати, щоб і якість цих послуг теж була європейською", — написав він.

Нагадаємо, в Україні з 1 липня змінилися тарифи на комунальні послуги. 

Також ми писали, що Верховна Рада України розглядає питання можливого підняття тарифів на газ цієї осені. Також можуть підняти і ціни на електроенергію до семи гривень.

 

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