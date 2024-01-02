В оккупированных селах Луганщины жители уже три недели без света — что произошло

Населенный пункт в Луганской области после атаки РФ. Фото: Луганская ОВА

В Луганской области в ряде областей уже почти три недели отсутствует электроэнергия. Более того, оккупанты открыли огонь вблизи Невского и Белогоровки.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

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Отмечается, что жители в оккупированных регионах уже третью неделю ожидают возобновления электроснабжения рядом с Довжанском.

"Из-за несостоятельности нормальной организации работы энергетического сектора в так называемой "лнр" после непогоды десятки тысяч человек ждали ремонтных бригад от недели до двух", — говорится в сообщении.

Электроэнергию в большинстве вернули, впрочем, несколько сел находятся без света до сих пор".

"Местные власти сообщили, что оккупанты открывали огонь вблизи Невского и Белогоровки. Несколько раз россияне попытались штурмовать Макеевку, но были остановлены. Оккупанты использовали авиацию в Серебрянском лесу" , — указано в сообщении.

Ранее на территории Луганской области российские оккупанты готовятся к проведению "выборов ", которые должны состояться в марте. При этом уже запущен целый механизм мер, которые обеспечат врагу нужный результат.