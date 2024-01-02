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В окупованих селах Луганщини жителі вже три тижні без світла — що сталося

2 січня 2024 01:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
В окупованих селах Луганщини жителі вже три тижні без світла — що сталося
Населений пункт на Луганщині після атаки РФ. Фото: Луганська ОВА
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

У Луганській області в низці областей уже майже три тижні відсутня електроенергія. Ба більше, окупанти відкрили вогонь поблизу Невського та Білогорівки.

Про це повідомляє Луганська ОВА.

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Зазначається, що жителі в окупованих регіонах уже третій тиждень очікують на відновлення електропостачання поряд із Довжанськом.

"Через неспроможність нормальної організації роботи енергетичного сектору у так званій "лнр" після негоди десятки тисяч людей чекали на ремонтні бригади від тижня до двох", — мовиться у повідомленні.

Електроенерію у більшості повернули, утім, кілька сіл перебувають без світла і досі".

"Місцева влада повідомила, що окупанти відкривали вогонь поблизу Невського та Білогорівки. Декілька разів росіяни спробували штурмувати Макіївку, але були зупинені. Окупанти використовували авіацію в Серебрянському лісі", — вказано у повідомленні.

Раніше на території Луганської області російські окупанти готуються до проведення "виборів", які мають відбутися у березні. При цьому вже запущено цілий механізм заходів, які забезпечать ворогу потрібний результат.

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