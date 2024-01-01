Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В оккупированном Лисичанске "прилетело" по училищу с россиянами, — СМИ arrow

В оккупированном Лисичанске "прилетело" по училищу с россиянами, — СМИ

1 января 2024 17:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В оккупированном Лисичанске "прилетело" по училищу с россиянами, — СМИ
Российское подразделение донского казачества БАРС-16 в оккупированном Лисичанске. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области вчера произошел "прилет" по пункту базирования россиян. На момент ''прилета'' оккупанты находились в здании одного из городских училищ.

Об этом сообщают соцсети.

Читайте также:

В Лисичанске уничтожен пункт базирования оккупантов

Как сообщает портал "Новости Донбасса", обстрел Лисичанска в новогоднюю ночь подтвердила оккупационная администрация города

"В 00:40 (23:40 по Киеву) улицы города осветили разрывы снарядов… Но даже чудеса в новом году на нашей стороне — в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", — заявляют гауляйтеры.

В оккупированном Лисичанске «прилетело» по училищу с россиянами — СМИ
Здание Высшего ПТУ №94 в Лисичанске, где находились оккупанты. Источник: соцсети

В то же время прокремлевские Telegram-каналы заявили об атаке ВСУ на расположение казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-16). Боевики занимали здание Высшего профессионального технического училища №94.

БАРС-16 – что известно

В оккупированном Лисичанске «прилетело» по училищу с россиянами — СМИ
Террористы БАРС-16. Источник: скриншот

Отметим, что БАРС-16 — один из батальонов самопровозглашенного террористического формирования "Всевеликого Войска Донского", под руководством "атамана" Николая Козицына, руководившего захватом Первомайска, Кадиевки (бывшего Стаханова) и Перевальска Луганской области. Бандформирование построено на идеологии гитлеровского коллаборанта, атамана Петра Краснова и известно своими шовинистически-религиозными и монархистскими взглядами.

Напомним, ранее во время удара по Белгороду удалось уничтожить офицера следственного комитета России Михаила Конопицина. До этого он воевал в составе армии России. Также сегодня днем россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области, в результате чего погиб местный житель.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме