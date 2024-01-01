В оккупированном Лисичанске "прилетело" по училищу с россиянами, — СМИ

Российское подразделение донского казачества БАРС-16 в оккупированном Лисичанске. Фото: росСМИ

Во временно оккупированном Лисичанске в Луганской области вчера произошел "прилет" по пункту базирования россиян. На момент ''прилета'' оккупанты находились в здании одного из городских училищ.

Об этом сообщают соцсети.

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Как сообщает портал "Новости Донбасса", обстрел Лисичанска в новогоднюю ночь подтвердила оккупационная администрация города

"В 00:40 (23:40 по Киеву) улицы города осветили разрывы снарядов… Но даже чудеса в новом году на нашей стороне — в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", — заявляют гауляйтеры.

Здание Высшего ПТУ №94 в Лисичанске, где находились оккупанты. Источник: соцсети

В то же время прокремлевские Telegram-каналы заявили об атаке ВСУ на расположение казачьего добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-16). Боевики занимали здание Высшего профессионального технического училища №94.

БАРС-16 – что известно

Террористы БАРС-16. Источник: скриншот

Отметим, что БАРС-16 — один из батальонов самопровозглашенного террористического формирования "Всевеликого Войска Донского", под руководством "атамана" Николая Козицына, руководившего захватом Первомайска, Кадиевки (бывшего Стаханова) и Перевальска Луганской области. Бандформирование построено на идеологии гитлеровского коллаборанта, атамана Петра Краснова и известно своими шовинистически-религиозными и монархистскими взглядами.

Напомним, ранее во время удара по Белгороду удалось уничтожить офицера следственного комитета России Михаила Конопицина. До этого он воевал в составе армии России. Также сегодня днем россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области, в результате чего погиб местный житель.