В окупованому Лисичанську "прилетіло" по училищу з росіянами, — ЗМІ

Російський підрозділ донського козацтва БАРС-16 в окупованому Лисичанську. Фото: росЗМІ

В тимчасово окупованому Лисичанську на Луганщині вчора стався "приліт" по пункту базування росіян. На момент прильоту окупанти перебували в будівлі одного з міських училищ.

Про це повідомляють соцмережі.

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Як повідомляє портал "Новин Донбасу", обстріл Лисичанська в новорічну ніч підтвердила окупаційна адміністрація міста.

"О 00:40 (23:40 за Києвом) вулиці міста освітили розриви снарядів… Але навіть дива у новому році на нашому боці — внаслідок обстрілу жоден мирний житель не постраждав", — заявляють гауляйтери.

Будівля Вищого ПТУ №94 у Лисичанську, де перебували окупанти. Джерело: соцмережі

Водночас прокремлівські Telegram-канали заявили, про атаку ЗСУ на розташування козачого добровольчого загону "Кубань" (БАРС-16). Бойовики займали будівлю Вищого професійного технічного училища №94.

БАРС-16 — що відомо

Терористи БАРС-16. Джерело: скриншот

Відзначимо, що БАРС-16 — один з батальйонів самопроголошеного терористичного формування "Всевеликого Війська Донського", під керівництвом "отамана" Миколи Козіцина, який керував захопленням Первомайська, Кадіївки (колишнього Стаханова) та Перевальська Луганської області. Бандформування побудовано на ідеології гітлерівського колаборанта, отамана Петра Краснова та відоме своїми шовіністично-релігійними та монархістськими поглядами.

Нагадаємо, що раніше під час удару по Бєлгороду вдалося знищити офіцера слідчого комітету Росії Михайла Конопіцина. До цього він воював у складі армії Росії. Також сьогодні вдень росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині, внаслідок чого загинув місцевий мешканець.