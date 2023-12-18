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В ОП анонсировали итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского

18 декабря 2023 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ОП анонсировали итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского
Пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Фото иллюстративное: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во вторник, 19 декабря, состоится итоговая пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Средства массовой информации могут аккредитовать своих сотрудников по этому событию.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

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Объявление на сайте Офиса Президента. Фото: скриншот

Итоговая пресс-конференция Зеленского

В Офисе Президента журналистов приглашают на итоговую пресс-конференцию Владимира Зеленского.

"От одного средства массовой информации может быть аккредитован 1 корреспондент, 1 оператор, 1 фотограф", — говорится в сообщении.

В Офисе Президента сообщили, что аккредитация представителей СМИ проводится до 16:00 18 декабря по ссылке.

О времени и месте проведения мероприятия будет сообщено в письме — подтверждении аккредитации.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о отличившихся в боях военных Национальной гвардии. Они со всеми помогают спасать жизнь после российских ударов и дают стране больше безопасности.

Напомним, что недавно во Львове прошло итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Повестка дня была посвящена двум основным темам.

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