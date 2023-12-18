Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В ОП анонсували підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського arrow

В ОП анонсували підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського

18 грудня 2023 14:25
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ОП анонсували підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського
Пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Фото ілюстративне: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Засоби масової інформації можуть акредитувати своїх співробітників на цю подію.

Про це повідомили в Офісі Президента

Читайте також:
скриншот
Оголошення на сайті Офісу Президента. Фото: скриншот

Підсумкова пресконференція Зеленського

В Офісі Президента журналістів запрошують на підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського.

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа", — говориться у повідомленні.

В Офісі Президента повідомили, що акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.

Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі — підтвердженні акредитації.

Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розповів про військових Національної гвардії, які відзначилися в боях. Вони разом з усіма допомагають рятувати життя після російських ударів та дають країні більше безпеки.

Нагадуємо, що нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Чи отримає Україна допомогу від США та чому з'являється втома від війни — інтерв'ю Подоляка

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

19:57 Двом категоріям українців відмовили у праві на відстрочку — про кого йдеться

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Актуальне по темі