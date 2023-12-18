В ОП анонсували підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського
У вівторок, 19 грудня, відбудеться підсумкова пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Засоби масової інформації можуть акредитувати своїх співробітників на цю подію.
Про це повідомили в Офісі Президента.
Підсумкова пресконференція Зеленського
В Офісі Президента журналістів запрошують на підсумкову пресконференцію Володимира Зеленського.
"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано 1 кореспондента, 1 оператора, 1 фотографа", — говориться у повідомленні.
В Офісі Президента повідомили, що акредитація представників ЗМІ проводиться до 16:00 18 грудня за посиланням.
Про час і місце проведення заходу буде повідомлено в листі — підтвердженні акредитації.
Раніше ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський розповів про військових Національної гвардії, які відзначилися в боях. Вони разом з усіма допомагають рятувати життя після російських ударів та дають країні більше безпеки.
Нагадуємо, що нещодавно у Львові пройшло підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Порядок денний був присвячений двом основним темам.
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