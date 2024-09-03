ВСУ на Курщине - в ОП назвали цели - новости Украины

Совещание Александра Сырского по ситуации на Донбассе. Фото: Генштаб

Если не прибегать к контрдействиям на фронте, можно всегда отвечать на инициативу врага и быть второй стороной, которая отрабатывает его инициативу. А можно перехватить ее, атаковать и заставлять врага вносить стратегические изменения в свои действия.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя спецоперацию ВСУ на Курщине.

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По его словам, враг сконцентрировал максимальный объем своих ресурсов именно на Донецком направлении. В войне такого масштаба и интенсивности это не означает, что РФ заберет всех своих военных с Покровского направления и пойдет защищать Курскую область.

"Но это будет означать, что Россия будет испытывать нарастающий дефицит живой силы в том числе. А это будет менять ситуацию по линии фронта, в том числе на Донецком направлении. Сегодня нет, завтра да", — уточнил Подоляк.

Также, по его словам, прежде всего страны Глобального юга и так называемые нейтральные, наконец-то осознали: РФ не защищает свое собственное население на своей территории, а пытается захватить чем побольше украинской.

"Все сказки РФ о том, что они пришли кого-то защищать в Украине, потому что их убивают из-за русского языка, не соответствуют действительности. Потому что вот граждане РФ — и РФ их не защищает. В то же время хочет продвинуться еще хотя бы на полтора километра на Донецком направлении, где никто не нуждается в ее присутствии", — подытожил советник главы ОП.

Он также добавил, что операция идет, и она дает очевидное ощущение, что, во-первых, войну можно перенести в полном объеме на территорию России, что Россию можно побеждать, что у России нет такого тотального преимущества в ресурсах, там не могут принимать скорых решений, и Россия снова шокирована.

Напомним, по словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании первой украинской баллистической ракеты. Украинские войска уже успели успешно опробовали новое оружие собственного производства.