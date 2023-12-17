В ОП заявили, что Raiffeisen не удален с сайта НАПК

Raiffeisen Bank International. Фото: Leonhard Foeger/Reuters

Советник руководителя Офиса Президента Владислав Власюк заявил, что Raiffeisen не удален с сайта Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Сейчас его наличие временно приостановлено.

Об этом Владислав Власюк рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Raiffeisen до сих пор на сайте НАПК

"Raiffeisen не изъят с сайта НАПК, его наличие на сайте временно приостановлено", — подчеркнул Власюк.

По его словам, стороны договорились о дальнейших консультациях и в целом позиция неизменна — банк должен уйти с российского рынка. Советник руководителя ОП подчеркнул, что только наличие четкого плана выхода станет основанием для изъятия из списка НАПК окончательно.

Напомним, государственный "ПриватБанк" выплатит украинцам денежные вознаграждения за переводы через мобильное приложение "Приват24". В рамках акции можно получить до 25 тысяч гривен.

Также мы писали, что государственное финучреждение "Ощадбанк" может списывать с банковских карт украинцев по 100 гривен. В банке дали пояснения, в каких случаях предусмотрена такая комиссия.

Добавим, украинцы во время войны все активнее несут деньги в банки. По сравнению с 2021 годом количество депозитов выросло на 50%.