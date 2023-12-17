В ОП заявили, що Raiffeisen не вилучений з сайту НАЗК

Raiffeisen Bank International. Фото: Leonhard Foeger/Reuters

Радник керівника Офісу Президента Владислав Власюк заявив, що Raiffeisen не вилучений з сайту Національного агентства з питань запобігання корупції. Наразі його наявність тимчасово призупинена.

Про це Владислав Власюк розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Raiffeisen досі на сайті НАЗК

"Raiffeisen не є вилученим з сайту НАЗК, його наявність на сайті тимчасово призупинена", — наголосив Власюк.

За його словами, сторони домовились про подальші консультації і в цілому позиція незмінна — банк повинен піти з російського ринку. Радник керівника ОП наголосив, що лише наявність чіткого плану виходу стане підставою для вилучення зі списку НАЗК остаточно.

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" виплатить українцям грошові винагороди за перекази через мобільний застосунок "Приват24". У рамках акції можна отримати до 25 тис. гривень.

Також ми писали, що державна фінустанова "Ощадбанк" може списувати з банківських карток українців по 100 гривень. У банку дали пояснення, в яких випадках передбачена така комісія.

Додамо, українці під час війни дедалі активніше несуть гроші у банки. Порівняно з 2021 роком кількість депозитів зросла на 50%.