Как живет оккупированная Херсонщина - новости Украины

В ОВА рассказали, что происходит на оккупированной Херсонщине
Более половины жителей оккупированной Мирненской поселковой военной администрации выехали за границу и на подконтрольную территорию Украины. А оставшиеся с нетерпением ждут возвращения украинской власти.
Об этом Новини.LIVE рассказала Валентина Головата, начальница Мирненской поселковой военной администрации Херсонской области.
По ее словам, до войны на территории общины проживало 4,5 тысяч человек. Из них после 24 февраля 2022 выехало 2,5 тыс. Большинство — за границу и на подконтрольную территорию Украины. В оккупации осталось около 2 тысяч украинцев.
"Они не просто ждут возвращения территории под контроль Украины, а очень ждут. Мы находимся на границе с Крымом. Медицинского обеспечения нет, оккупанты не беспокоятся о здоровье украинцев. И когда они приезжают за помощью в оккупированный Крым, им там прямо говорят "когда вы уже все выдох*ете?". Особенно это касается старшего поколения", — рассказала Головата.
В общем, на оккупированных территориях идет целый террор. В частности, люди между собой вообще не общаются из-за страхов. Дети вынуждены ходить в российские школы, но параллельно учатся онлайн в украинских.
"Оккупанты знают об этом и неожиданно выбивают дверь в домах, забирают гаджеты, периодически родителей забирают на собеседования. Пустое жилье заселяют в том числе коллаборантами с левого берега, которые сначала поехали в Крым и Россию, а затем их оттуда переселили обратно на Херсонщину", – говорит чиновница.
Бывает, заиграют с местными. Например, сделали дорогу для своих нужд, например, для быстрого передвижения техники, но местным это подали как "мы освободители пришли и все вам здесь сделали".
"При этом другие дороги убиты военной техникой, но люди этого не видят, потому что вообще не ездят между селами. И кстати, на оккупированной Херсонщине вообще нет никакого транспорта. То, что было наработано — просто уничтожено", — подытожила Головата.
Напомним, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина во вторник, 20 августа, российские военные непрерывно обстреливают Херсон и область, целенаправленно атакуя гражданских дронами. В селе Змиевка в результате атаки с беспилотника местный житель получил смертельные ранения.
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