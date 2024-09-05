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В ОВА рассказали, что происходит на оккупированной Херсонщине

5 сентября 2024 05:32
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист
Как живет оккупированная Херсонщина - новости Украины
Херсон. Фото: FB/Херсонская ОВА
Галина Остаповец - Журналист
Галина Остаповец
Журналист

Более половины жителей оккупированной Мирненской поселковой военной администрации выехали за границу и на подконтрольную территорию Украины. А оставшиеся с нетерпением ждут возвращения украинской власти.

Об этом Новини.LIVE рассказала Валентина Головата, начальница Мирненской поселковой военной администрации Херсонской области.

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По ее словам, до войны на территории общины проживало 4,5 тысяч человек. Из них после 24 февраля 2022 выехало 2,5 тыс. Большинство — за границу и на подконтрольную территорию Украины. В оккупации осталось около 2 тысяч украинцев.

"Они не просто ждут возвращения территории под контроль Украины, а очень ждут. Мы находимся на границе с Крымом. Медицинского обеспечения нет, оккупанты не беспокоятся о здоровье украинцев. И когда они приезжают за помощью в оккупированный Крым, им там прямо говорят "когда вы уже все выдох*ете?". Особенно это касается старшего поколения", — рассказала Головата.

В общем, на оккупированных территориях идет целый террор. В частности, люди между собой вообще не общаются из-за страхов. Дети вынуждены ходить в российские школы, но параллельно учатся онлайн в украинских.

"Оккупанты знают об этом и неожиданно выбивают дверь в домах, забирают гаджеты, периодически родителей забирают на собеседования. Пустое жилье заселяют в том числе коллаборантами с левого берега, которые сначала поехали в Крым и Россию, а затем их оттуда переселили обратно на Херсонщину", – говорит чиновница.

Бывает, заиграют с местными. Например, сделали дорогу для своих нужд, например, для быстрого передвижения техники, но местным это подали как "мы освободители пришли и все вам здесь сделали".

"При этом другие дороги убиты военной техникой, но люди этого не видят, потому что вообще не ездят между селами. И кстати, на оккупированной Херсонщине вообще нет никакого транспорта. То, что было наработано — просто уничтожено", — подытожила Головата.

Напомним, по словам главы Херсонской ОВА Александра Прокудина во вторник, 20 августа, российские военные непрерывно обстреливают Херсон и область, целенаправленно атакуя гражданских дронами. В селе Змиевка в результате атаки с беспилотника местный житель получил смертельные ранения.

Крым Херсонская область оккупанты война в Украине війна

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