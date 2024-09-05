Як живе окупована Херсонщина - новини України

Херсонщина. Фото: FB/Херсонська ОВА

Більша половина жителів окупованої Мирненської селищної військової адміністрації виїхала за кордон і на підконтрольну територію України. А ті, хто залишися, з нетерпінням чекають повернення української влади.

Про це Новини.LIVE розповіла Валентина Головата, начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Херсонської області.

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За її словами, до війни на території громади мешкало 4,5 тисячі людей. Із них після 24 лютого 2022 року виїхало 2,5 тис. Більшість - за кордон і на підконтрольну територію України. В окупації залишилося приблизно 2 тисячі українців.

"Вони не просто чекають повернення території під контроль України, а дуже чекають. Ми знаходимося на межі з Кримом. Медичного забезпечення немає, окупанти не переймаються здоровʼям українців. І коли вони приїздять за допомогою в окупований Крим, їм там прямо говорять "коли ви вже всі визд*х*єте?". Особливо це стосується старшого покоління", — розповіла Головата.

Загалом на окупованих територіях йде цілий терор. Зокрема, люди поміж собою взагалі не спілкуються через страхи. Діти змушені ходити до російських шкіл, але паралельно навчаються онлайн в українській.

"Окупанти знають про це і зненацька вибивають двері у будинках, забирають гаджети, періодично батьків забирають на співбесіди. Пусте житло заселяють в тому числі колоборантами з лівого берега, які спершу поїхали в Крим і Росію, а потім їх звідти переселили назад на Херсонщину", — каже чиновниця.

Буває заграють із місцевими. Наприклад, зробили дорогу для своїх потреб, наприклад, для швидкого пересування техніки, але місцевим це подали як от "мы освободители пришли и все вам тут сделали".

"Але при цьому інші дороги вбиті військовою технікою, але люди цього не бачать бо взагалі не їздять поміж селами. І до речі, на окупованій Херсонщині взагалі немає ніякого транспорту. Те, що було напрацьовано — просто знищено", — підсумувала Головата.

Нагадаємо, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у вівторок, 20 серпня, російські військові безперервно обстрілюють Херсон та область, цілеспрямовано атакуючи цивільних дронами. У селі Зміївка внаслідок атаки з безпілотника місцевий мешканець отримав смертельні поранення.