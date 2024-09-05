Як живе окупована Херсонщина - новини України

В ОВА розповіли, що відбувається на окупованій Херсонщині
Більша половина жителів окупованої Мирненської селищної військової адміністрації виїхала за кордон і на підконтрольну територію України. А ті, хто залишися, з нетерпінням чекають повернення української влади.
Про це Новини.LIVE розповіла Валентина Головата, начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Херсонської області.
За її словами, до війни на території громади мешкало 4,5 тисячі людей. Із них після 24 лютого 2022 року виїхало 2,5 тис. Більшість - за кордон і на підконтрольну територію України. В окупації залишилося приблизно 2 тисячі українців.
"Вони не просто чекають повернення території під контроль України, а дуже чекають. Ми знаходимося на межі з Кримом. Медичного забезпечення немає, окупанти не переймаються здоровʼям українців. І коли вони приїздять за допомогою в окупований Крим, їм там прямо говорять "коли ви вже всі визд*х*єте?". Особливо це стосується старшого покоління", — розповіла Головата.
Загалом на окупованих територіях йде цілий терор. Зокрема, люди поміж собою взагалі не спілкуються через страхи. Діти змушені ходити до російських шкіл, але паралельно навчаються онлайн в українській.
"Окупанти знають про це і зненацька вибивають двері у будинках, забирають гаджети, періодично батьків забирають на співбесіди. Пусте житло заселяють в тому числі колоборантами з лівого берега, які спершу поїхали в Крим і Росію, а потім їх звідти переселили назад на Херсонщину", — каже чиновниця.
Буває заграють із місцевими. Наприклад, зробили дорогу для своїх потреб, наприклад, для швидкого пересування техніки, але місцевим це подали як от "мы освободители пришли и все вам тут сделали".
"Але при цьому інші дороги вбиті військовою технікою, але люди цього не бачать бо взагалі не їздять поміж селами. І до речі, на окупованій Херсонщині взагалі немає ніякого транспорту. Те, що було напрацьовано — просто знищено", — підсумувала Головата.
Нагадаємо, за словами голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у вівторок, 20 серпня, російські військові безперервно обстрілюють Херсон та область, цілеспрямовано атакуючи цивільних дронами. У селі Зміївка внаслідок атаки з безпілотника місцевий мешканець отримав смертельні поранення.
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