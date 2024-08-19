Взрывы в Днепре 19 августа - что известно

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: facebook.com/kyiv.city.council

В Днепре днем, 19 августа прозвучала серия взрывов. Предварительно в пригороде сработали средства ПВО.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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По информации от местных Telegram-каналов, над городом сработали средства ПВО. В то же время по какой враждебной цели — не сообщается.

Скриншот сообщения из местного Telegram-канала

Незадолго до этого в воздушных силах сообщили об угрозе баллистических ракет из восточных регионов.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 12:52, согласно карте воздушных тревог, угроза городу сохраняется.