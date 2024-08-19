Вибухи у Дніпрі 19 серпня — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: facebook.com/kyiv.city.council

У Дніпрі вдень, 19 серпня пролунала серія вибухів. Попередньо, у передмісті спрацювали засоби ППО.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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За інформацією від місцевих Telegram-каналів, над містом спрацювали засоби ППО. Водночас по якій сам ворожій цілі — не повідомляється.

Скриншот допису з місцевого Telegram-каналу

Незадовго до цього у Повітряних силах повідомили про загрозу балістичних ракет зі східних регіонів.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Станом на 12:52, згідно з картою повітряних тривог, загроза місту зберігається.