Вибухи у Дніпрі 19 серпня — що відомо

В передмісті Дніпра пролунала серія вибухів — що відомо
19 серпня 2024 12:39
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: facebook.com/kyiv.city.council
У Дніпрі вдень, 19 серпня пролунала серія вибухів. Попередньо, у передмісті спрацювали засоби ППО.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
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За інформацією від місцевих Telegram-каналів, над містом спрацювали засоби ППО. Водночас по якій сам ворожій цілі — не повідомляється.
Незадовго до цього у Повітряних силах повідомили про загрозу балістичних ракет зі східних регіонів.
Станом на 12:52, згідно з картою повітряних тривог, загроза місту зберігається.
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