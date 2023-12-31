В первую ночь Нового года Украина планирует экспортировать электроэнергию в Молдову

Сотрудники сферы энергетики. Фото: Ukrenergo

В Новогоднюю ночь Украина намерена экспортировать электроэнергию в Молдову. Энергосистема нашей страны имеет достаточно мощностей для этого.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики на своем сайте.

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Украина выполнит экспорт электроэнергии

Впервые за долгое время Украина будет производить экспорт электроэнергии. В ночь с 31 декабря на 1 января 2024 года наша страна будет экспортировать электроэнергию в Молдову.

В Минэнерго отметили, что импортировать 11600 МВтч электроэнергии планируют на коммерческой основе.

В министерстве добавили, что у украинской энергосети нет дефицита. В этой связи украинцам можно не бояться графиков отключения.

Ранее мы сообщали, что 28 декабря тысячи одесситов остались без света.

Напомним, что украинское правительство продлило возложение особых обязанностей на поставщиков энергоресурсов на электрическую энергию до мая 2024 года. Таким образом, тарифы на свет не будут просматриваться еще четыре месяца.