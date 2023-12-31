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В першу ніч Нового року Україна планує експортувати електроенергію до Молдови

31 грудня 2023 18:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В першу ніч Нового року Україна планує експортувати електроенергію до Молдови
Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Новорічну ніч Україна має намір експортувати електроенергію до Молдови. Енергосистема нашої країни має достатньо потужностей для цього. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерство енергетики на своєму сайті.

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України здійснить експорт електроенергії

Вперше за довгий час Україна здійснюватиме експорт електроенергії. У ніч з 31 грудня на 1 січня 2024 року наша країна експортуватиме електроенергію до Молдови.

В Міненерго зазначили, що імпортувати 11600 МВт·год електроенергії планують на комерційній основі. 

В міністерстві додали, що в українській енергомережі немає дефіциту. У зв'язку з цим українцям можна не боятися графіків відключення.

Раніше ми повідомляли, що 28 грудня, тисячі одеситів залишилися без світла.

Нагадуємо, що український уряд продовжив дію покладання особливих обов'язків на постачальників енергоресурсів на електричну енергію до травня 2024 року. Таким чином, тарифи на світло не переглядатимуть ще чотири місяці.

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