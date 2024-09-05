В Чернигове обыски в городском совете — в полиции объяснили причину

Следственные действия полиции в мэрии Чернигова Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В городском совете Чернигова полиция проводит обыски в четверг, 5 сентября. Они связаны с незаконным решением о выделении земельного участка под застройку автозаправочной станции.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований национальной полиции Украины.

Читайте также:

Почему полиция проводит обыски в Черниговском городском совете

В пресс-службе заявили, что обыски санкционированы и проводятся в помещениях городского совета, коммунального предприятия, коммерческой структуры и местами проживания ее руководителей. По результатам следственных действий будут приниматься процессуальные решения.

Обыски в Черниговском городском совете. Фото: Национальная полиция Украины

Следственные действия в Черниговской мэрии. Фото: Национальная полиция Украины

Они связаны с делом о незаконном выделении земельного участка.

"Оперативщики управления стратегических расследований в Черниговской и следователи Черниговского управления полиции разоблачили факт незаконного отчуждения земли территориальной громады города, чем нанесли ущерб в значительных размерах. Должностные лица без проведения аукциона, как того предусматривает закон, предоставили обществу безвозмездное право застройки (суперфицию) земельного собственности. На этом земельном участке построили АЗС", — пояснили в полиции.

АЗС, построенная на незаконно предоставленной территории. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностными лицами своим служебным положением.

Напомним, в СМИ ранее появилась информация, что у временного исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ламака правоохранители проводят обыски. Чиновник обвинил правоохранителей в срыве работы городского совета и заявил, что усматривает здесь "политическое давление". К слову, в конце октября 2023 правоохранители уже приходили с обысками в Ламак совместно с СБУ с проверкой законности его выезда за границу в мае прошлого года.