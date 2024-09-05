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В поліції прокоментували обшуки у міській раді Чернігова

5 вересня 2024 13:36
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Чернігові обшуки у міській раді — в поліції пояснили причину
Слідчі дії поліції у мерії Чернігова. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У міській раді Чернігова поліція проводить обшуки у четвер, 5 вересня. Вони пов'язані з незаконним рішенням про виділення земельної ділянки під забудову автозаправної станції.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України.

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У пресслужбі заявили, що обшуки є санкціонованими та проводяться  у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцях проживання її керівників. За результатами слідчих дій прийматимуться процесуальні рішення.

Чернігів обшуки
Обшуки в Чернігівській міській раді. Фото: Національна поліція України
Обшуки Чернігів
Слідчі дії у Чернігівській мерії. Фото: Національна поліція України

Вони пов'язані зі справою про незаконне виділення земельної ділянки.

"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області та слідчі Чернігівського управління поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах. Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці надалі збудували АЗС", — пояснили у поліції. 

АЗС
АЗС, яку побудували на незаконно наданій території. Фото: Національна поліція України

Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем. 

Нагадаємо, у ЗМІ раніше з'явилась інформація, що у тимчасового виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака правоохоронці проводять обшуки. Посадовець звинуватив правоохоронців у зриванні роботи міської ради та заявив, що вбачає тут "політичний тиск". До слова, наприкінці жовтня 2023 року правоохоронці вже приходили з обшуками до Ломака спільно з СБУ із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні минулого року. 

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