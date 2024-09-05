У Чернігові обшуки у міській раді — в поліції пояснили причину

В поліції прокоментували обшуки у міській раді Чернігова
У міській раді Чернігова поліція проводить обшуки у четвер, 5 вересня. Вони пов'язані з незаконним рішенням про виділення земельної ділянки під забудову автозаправної станції.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України.
Чому поліція проводить обшуки в Чернігівській міській раді
У пресслужбі заявили, що обшуки є санкціонованими та проводяться у приміщеннях міської ради, комунального підприємства, комерційної структури та місцях проживання її керівників. За результатами слідчих дій прийматимуться процесуальні рішення.
Вони пов'язані зі справою про незаконне виділення земельної ділянки.
"Оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернігівській області та слідчі Чернігівського управління поліції викрили факт незаконного відчуження землі територіальної громади міста, чим завдали збитків у значних розмірах. Посадові особи без проведення аукціону, як того передбачає закон, надали товариству безоплатне право забудови (суперфіцію) земельної ділянки комунальної власності. На цій земельній ділянці надалі збудували АЗС", — пояснили у поліції.
Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем.
Нагадаємо, у ЗМІ раніше з'явилась інформація, що у тимчасового виконувача обов'язків мера Чернігова Олександра Ломака правоохоронці проводять обшуки. Посадовець звинуватив правоохоронців у зриванні роботи міської ради та заявив, що вбачає тут "політичний тиск". До слова, наприкінці жовтня 2023 року правоохоронці вже приходили з обшуками до Ломака спільно з СБУ із перевіркою законності його виїзду за кордон у травні минулого року.
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