Визит Орбана в Киев сегодня: комментарий депутата

Виктор Орбан и Владимир Зеленский в Киеве. Фото: ОП

Визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана, скорее всего, связан с председательством Венгрии в Совете ЕС. Орбан, благодаря своим антиукраинским заявлениям и блокированию помощи Украине, довольно сильно испортил свою репутацию в Европе и теперь ему нужно предпринять какие-то шаги, чтобы показать, что он не такой союзник кремлевского диктатора, которым его воспринимают.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал Александр Мережко, глава Комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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"В принципе, его визит в Украину — это положительный шаг и мог бы стать началом конструктивного диалога между Венгрией и Украиной. В то же время, Орбану еще предстоит многое сделать, чтобы ему начали доверять", — предположил Мережко.

Что касается участия венгерского премьера в "дипломатическом урегулировании" войны в Украине, то, по мнению Мережко, Орбан не воспринимается мировыми лидерами как политик, который мог бы быть авторитетным посредником.

Но вместе с тем Венгрии следует отдать должное, ведь ее представитель принял участие в Глобальном саммите мира, прошедшем 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

"Это шаг в правильном направлении. Исходя из этого, если Венгрия и ее руководитель действительно выступают за мир, то им нужно активно поддержать имплементацию всех положений Формулы мира Президента Зеленского", — подытожил Мережко.

Напомним, во вторник, 2 июля, в Киев с необъявленным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.