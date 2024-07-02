Візит Орбана до Києва сьогодні: коментар депутата

Віктор Орбан та Володимир Зеленський в Києві. Фото: ОП

Візит угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана, скоріше, повʼязаний з головуванням Угорщини в Раді ЄС. Орбан завдяки своїм антиукраїнським заявам і блокуванню допомоги Україні доволі сильно зіпсував свою репутацію в Європі і тепер йому потрібно зробити якісь кроки, щоб показати, що він не є таким союзником кремлівського диктатора, яким його сприймають.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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"В принципі його візит в Україну — це позитивний крок і міг би стати початком конструктивного діалогу між Угорщиною та Україною. Водночас, Орбану ще треба багато зробити, щоб йому почали довіряти", — припустив Мережко.

Щодо участі угорського премʼєра у "дипломатичному врегулюванні" війни в Україні, то на думку Мережка, Орбан не сприймається світовими лідерами як політик, який міг би бути авторитетним посередником.

Але разом з тим, Угорщині слід віддати належне, адже її представник взяв участь у Глобальному саміті миру, що пройшов 1516 червня на швейцарському курорті Бюргеншток.

"Це крок в правильному напрямку. Виходячи з цього, якщо Угорщина та її очільник дійсно виступають за мир, то їм потрібно активно підтримати імплементацію всіх положень Формули миру Президента Зеленського", — підсумував Мережко.

Нагадаємо, у вівторок, 2 липня, до Києва з неоголошеним візитом прибув прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським.