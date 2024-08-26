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В СНБО сообщили, что будет с Telegram в Украине после задержания Дурова во Франции

26 августа 2024 17:03
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Что будет с Telegram в Украине — ответ главы ЦПД
Приложение Telegram. Фото: Новости.
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Украине не следует торопиться с блокировкой Telegram. Он объяснил, что украинские разведчики используют Telegram для сбора важных данных.

Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина в понедельник, 26 августа.

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Коваленко отметил, что ситуация имеет два ключевых аспекта. Первый состоит в усилении контроля над социальными сетями в Европе, что сопровождается принятием соответствующих законодательных норм. Павел Дуров, всегда старавшийся избежать любого регулирования, особенно со стороны Украины, теперь сталкивается с давлением из-за этих изменений. Европа, по словам Коваленко, напоминает Дурову, что его деятельность должна соответствовать законам, поскольку он гражданин Франции.

Другой аспект связан с деятельностью российских разведывательных органов. Во Франции российские спецслужбы активно используют Telegram для вербовки лиц, привлекая их к выполнению различных задач — от информационных нападений, таких как антиукраинские граффити, до реальных диверсий, включая подрывы железнодорожных путей.

Коваленко указывает, что вербовка осуществляется через Telegram, что создает возможность заинтересованности западных спецслужб в доступе к внутренним данным этой платформы для выявления российской агентурной сети, подконтрольной Генштабу РФ.

Что будет с Telegram в Украине и мире

Дальнейшая судьба Telegram, по его словам, зависит от решений, которые будет принимать Дуров. Если он примет правильные решения, это может улучшить уровень безопасности мессенджера.

Относительно Украины Коваленко предупреждает об опасности поспешных действий по запрету Telegram. Он подчеркивает, что украинская разведка также использует возможности Telegram для сбора критически важной информации.

Коваленко также отмечает, что, несмотря на призывы к запрету мессенджера, следует рассмотреть альтернативные варианты. Запрещение без четкого плана замещения и альтернатив для разведывательных задач может нанести больше вреда, чем принести пользу.

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