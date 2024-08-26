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В РНБО повідомили, що буде з Telegram в Україні після затримання Дурова у Франції

26 серпня 2024 17:03
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Що буде з Telegram в Україні — відповідь голови ЦПД
Застосунок Telegram. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Україні не варто поспішати з блокуванням Telegram. Він пояснив, що українські розвідники використовують Telegram для збору важливих даних.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна у понеділок, 26 серпня.

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Яку небезпеку створює Telegram

Коваленко зазначив, що ситуація має два ключові аспекти. Перший полягає у посиленні контролю над соціальними мережами в Європі, що супроводжується прийняттям відповідних законодавчих норм. Павло Дуров, який завжди намагався уникнути будь-якого регулювання, особливо з боку України, тепер зіштовхується з тиском через ці зміни. Європа, за словами Коваленка, нагадує Дурову, що його діяльність повинна відповідати законам, оскільки він є громадянином Франції.

Інший аспект пов'язаний з діяльністю російських розвідувальних органів. У Франції російські спецслужби активно використовують Telegram для вербування осіб, залучаючи їх до виконання різних завдань — від інформаційних нападів, таких як антиукраїнські графіті, до реальних диверсій, включно з підривами залізничних колій.

Коваленко вказує, що вербування здійснюється через Telegram, що створює можливість зацікавленості західних спецслужб у доступі до внутрішніх даних цієї платформи для виявлення російської агентурної мережі, підконтрольної Генштабу РФ.

Що буде з Telegram в Україні та світі

Подальша доля Telegram, за його словами, залежить від рішень, які прийматиме Дуров. Якщо він ухвалить правильні рішення, це може покращити рівень безпеки месенджера. 

Щодо України, Коваленко попереджає про небезпеку поспішних дій щодо заборони Telegram. Він підкреслює, що українська розвідка також використовує можливості Telegram для збору критично важливої інформації.

Коваленко також зазначає, що, попри заклики до заборони месенджера, слід розглянути альтернативні варіанти. Заборона без чіткого плану заміщення та альтернатив для розвідувальних завдань може завдати більше шкоди, ніж принести користь.

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