В России осудили Гордона — реакция журналиста

Дмитрий Гордон. Фото: УНІАН

В Москве заочно приговорили к 14 годам заключения украинского журналиста Дмитрия Гордона. Его признали виновным за "публичные призывы к терроризму, военные "фейки", разжигание ненависти или вражды за призыв к ядерным ударам по РФ и призывам ликвидации президентов России и Беларуси".

Об этом сообщило российское издание "Медиазона".

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Гордон заявил, что российские оккупанты назначили ему наказание в виде 14 лет за любовь к Украине, патриотические взгляды и за правду, которую он высказывал в течение многих лет перед миллионной аудиторией о фашистском режиме России и ее лидере Путине.

Россияне выявили признаки правонарушения в трех видеозаписях с 2022 года, а именно в обращении Гордона к россиянам и белорусам в седьмой день полномасштабной войны, в интервью каналу Freeдом и беседе с российским блогером Вероникой Белоцерковской.

"Мне кажется, что на него (Путина) пора объявить международную охоту. Потому что ядерная кнопка в руках сумасшедшего и преступника — угроза всему цивилизованному миру. И цивилизованный мир имеет достаточно возможностей, чтобы поставить крест на его могиле", — Гордон привел пример цитаты, за которую его осудили.

Также он обращался к россиянам: "Вас обманывали все эти годы. Вам говорили, что у нас тут бандеровцы, кровавые нацисты, фашисты, а вы хоть когда-нибудь задумывались, что в 2019 году президентом Украины с 73% голосов был избран еврей Зеленский? При этом премьером был еврей Гройсман. Это что, фашистская, нацистская, бандеровская страна? Включайте мозги, отключайтесь от подонков Соловьева, Скабеевой, Попова, которые целенаправленно несут ложь, чтобы вас одурманить Выходите на улицы, сбрасывайте его скорее! А наша армия вам поможет."

Гордон обращался и к белорусам: "Белорусы, ваш преступник, тиран, диктатор Лукашенко, который сфальсифицировал выборы, против которого вы сотнями тысяч выходили на улицы Минска и других городов, держится сейчас только на российских штыках. Как только вы выйдете массово на улицы ваших городов и сел и скажете: "Лукашенко, пошел вон", — рухнет и белорусский режим."

Скриншот сообщения Дмитрия Гордона

Скриншот сообщения Дмитрия Гордона

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что в ВСУ неталантливо ведется политика набора в ряды армии. По его мнению, мобилизовать военнообязанных нужно, но нужно иметь и уважение к людям.

Напомним, что Гордон ошарашил прогнозом, когда закончится война в Украине.