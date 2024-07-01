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В Росії суд виніс вирок Дмитру Гордону — як відреагував журналіст

1 липня 2024 21:05
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
В Росії засудили Гордона — реакція журналіста
Дмитро Гордон. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Москві заочно засудили до 14 років ув'язнення українського журналіста Дмитра Гордона. Його визнали винним за "публічні заклики до тероризму, у воєнних "фейках", розпалюванні ненависті чи ворожнечі, за заклик до ядерних ударів по РФ та заклики ліквідації президентів Росії та Білорусі".

Про це повідомило російське видання "Медіазона".

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У РФ засудили Гордона

Гордон заявив, що російські окупанти призначили йому покарання у вигляді 14 років за любов до України, патріотичні погляди та за правду, яку він висловлював протягом багатьох років перед мільйонною аудиторією про фашистський режим Росії та її лідера Путіна.

Росіяни виявили ознаки правопорушення у трьох відеозаписах з 2022 року, а саме у зверненні Гордона до росіян та білорусів у сьомий день повномасштабної війни, в інтерв'ю для каналу Freeдом та бесіді з російським блогером Веронікою Білоцерківською.

"Мені здається, що на нього (Путина) час оголосити міжнародне полювання. Тому що ядерна кнопка в руках божевільного та злочинця — загроза всьому цивілізованому світу. І цивілізований світ має достатньо можливостей, щоби поставити хрест на його могилі", — Гордон навів приклад цитати, за яку його засудили.

Також він звертався до росіян: "Вас обманювали всі ці роки. Вам говорили, що у нас тут бандерівці, криваві нацисти, фашисти, а ви хоч коли-небудь замислювалися, що у 2019 році президентом України з 73% голосів був обраний єврей Зеленський? При цьому прем'єром був єврей Гройсман. Це що, фашистська, нацистська, бандерівська країна? Вмикайте мізки, відключайтеся від покидьків Соловйова, Скабєєвої, Попова, які цілеспрямовано несуть брехню, щоб вас одурманити... Виходьте на вулиці, скидайте його швидше! А наша армія вам допоможе."

Гордон звертався і до білорусів: "Білоруси, ваш злочинець, тиран, диктатор Лукашенко, який сфальсифікував вибори, проти якого ви сотнями тисяч виходили на вулиці Мінська та інших міст, утримується зараз тільки на російських багнетах. Щойно ви вийдете масово на вулиці ваших міст і сіл і скажете: "Лукашенко, пішов геть", — завалиться і білоруський режим." 

Допис Дмитра Гордона. Фото: скриншот
Скриншот допису Дмитра Гордона
Допис Дмитра Гордона. Фото: скриншот
Скриншот допису Дмитра Гордона

Раніше український журналіст Дмитро Гордон заявив, що в ЗСУ неталановито ведеться політика набору до лав армії. На його думку, мобілізувати військозобов'язаних треба, але треба мати й повагу до людей.

Нагадаємо, що Гордон ошелешив прогнозом, коли закінчиться війна в Україні.

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