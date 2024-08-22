В ЦПД объяснили, для чего Путин озвучивает фейк о попытках Украины ударить по Курской АЭС

Российский лидер Владимир Путин. Фото: Reuters

Российские пропагандистские каналы активно распространяют заявление российского лидера Владимира Путина, в котором он обвиняет Украину в попытках атаковать Курскую АЭС. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это часть дезинформационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию Украины на международной арене.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПД в четверг, 22 августа.

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В ведомстве заявили, что цель этой кампании — подорвать репутацию нашего государства и запугать международное сообщество угрозой ядерной катастрофы.

"Желательный сценарий россиян со штурмом Силами обороны курской АЭС для дальнейшего обвинения в ядерном терроризме рассыпался, но альтернативного у них нет, поэтому к пропаганде угрозы ядерного террора подключился Путин", — отметил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Он также подчеркнул, что заявление Путина — это просто ложь, возникшая после неудачных попыток россиян обвинить Украину в подготовке ядерных провокаций на Курской и Запорожской АЭС.

"Все идет к тому, что сами россияне могут осуществить эту провокацию и постараются вывести ее на международный уровень. Как и говорил, угроза ядерной провокации со стороны РФ вполне реальна, поскольку в дело уже включился лично Путин", — добавил Коваленко.