В ЦПД пояснили, для чого Путін озвучує фейк про спроби України вдарити по Курській АЕС

Російський лідер Володимир Путін. Фото: Reuters

Російські пропагандистські канали активно розповсюджують заяву російського лідера Володимира Путіна, в якій він звинувачує Україну в спробах атакувати Курську АЕС. В Центрі протидії дезінформації заявили, що це частина дезінформаційної кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію України на міжнародній арені.

Про це повідомила пресслужба ЦПД у четвер, 22 серпня.

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У відомстві заявили, що мета цієї кампанії — підірвати репутацію нашої держави та залякати міжнародну спільноту загрозою ядерної катастрофи.

"Бажаний сценарій росіян зі штурмом Силами оборони курської АЕС для подальшого звинувачення в ядерному тероризмі розсипався, але альтернативного в них нема, тому до пропаганди загрози ядерного терору підключився Путін", — зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Він також підкреслив, що заява Путіна — це просто брехня, що виникла після невдалих спроб росіян звинуватити Україну у підготовці ядерних провокацій на Курській та Запорізькій АЕС.

"Все йде до того, що самі росіяни можуть здійснити цю провокацію і намагатимуться вивести її на міжнародний рівень. Як і казав, загроза ядерної провокації зі сторони РФ цілком реальна, оскільки в справу вже включився особисто Путін", — додав Коваленко.