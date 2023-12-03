В Венгрии прокомментировали заявления СБУ о невыезде Порошенко за границу

Порошенко не выпускают за границу. Фото: скриншот

В Венгрии прокомментировали заявление Службы безопасности Украины , в котором объясняет запрет выпустить за границу пятого президента Петра Порошенко за границу. Там считают, что Украина не готова к членству в Европейском Союзе.

Об этом сообщил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

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Порошенко запретили выезд за границу

В его сообщении говорится, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского" .

"Подобные новости и политические чистки — еще одно свидетельство того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе", — отметил Ковач.

Ранее мы писали, что СБУ прокомментировала запрет Порошенко выезжать в загранкомандировку. В ведомстве заявили, что этот шаг был осуществлен якобы из-за подготовки провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

Напомним, именно первый заместитель Председателя Верховной Рады Александр Корниенко запретил уехать за границу экс-президенту.

Также мы писали, что на пункте пропуска Петр Порошенко пригрозил пограничнику, не выпускавшему его для заграничной поездки.