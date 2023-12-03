В Угорщині прокоментували заяви СБУ щодо невиїзду Порошенка за кордон

Порошенка не випускають за кордон. Фото: скріншот

В Угорщині прокоментували заяву Служби безпеки України, в якій та пояснює заборону випустити за кордон п'ятого президента Петра Порошенка за кордон. Там вважають, що Україна не готова до членства у Європейському Союзі.

Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач.

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У його повідомленні йдеться, що Угорщина "не бажає відігравати жодної ролі у внутрішньополітичній боротьбі президента Зеленського".

"Подібні новини та політичні чистки є ще одним свідченням того, що Україна ще не готова до членства в Європейському Союзі", — зазначив Ковач.

Раніше ми писали, що СБУ прокоментувала заборону Порошенку виїжджати у закордонні відрядження. У відомстві заявили, це цей крок був здійснений нібито через підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Нагадаємо, саме перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заборонив виїхати за кордон експрезиденту.

Також ми писали, що на пункті пропуску Петро Порошенко пригрозив прикордоннику, який його не випускав для закордонної поїздки.