Из-за жары в Украине стало больше ядовитых пауков-каракуртов — как обезопасить себя

Паук каракурт. Фото: "Пауки Украины"/Facebook

В разных регионах Украины фиксируется повышенная активность ядовитых пауков, которые могут представлять угрозу жизни человека. Особенно осторожными следует быть аллергикам. Яд паука-каракурта или, как его еще называют, "черная вдова" поражает центральную и периферическую нервную систему.

Об этом заявил заведующий отделением интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций "Охматдета" Александр Урин изданию Киев.24.

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Самка каракурта, Одесская область. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Активность каракуртов из-за жары

По данным Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, в Украине распространен один вид рода каракурта, который известен из Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и из Крыма. Укус его в 50 раз более ядовит, чем укус тарантула.

По оценке специалистов, пауки никогда не нападают первыми и без причины. Наиболее частыми являются случаи укусов в ногу, когда человек обувает старую обувь, где самки обустроили гнездо.

Обычно каракурты активизируются при жаркой и засушливой погоде, которая является наиболее благоприятной для этого вида.

Советы специалистов по охране труда

Укус паука напоминает укол тоненькой иглой. Поэтому довольно часто человек его просто не замечает. Однако вскоре на месте повреждения образуется небольшое белое пятно с розовыми или красными краями. Через 5-20 мин появляются дальнейшие симптомы укуса — боли в мышцах, покраснение лица с возможным его отеком.

Памятка домедицинской помощи человеку в случае укуса ядовитого паука:

запомните, как выглядел паук, или сфотографируйте;

промойте пораженный участок;

забинтуйте рану и наложите холодный компресс;

наложите повязку выше места поражения;

давайте пострадавшему много воды, обезболивающее и антигистаминное средство;

контролируйте состояние жертвы паука до приезда медиков.

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