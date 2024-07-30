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В Україні активізувалися смертельно небезпечні павуки — що робити у разі укусу

30 липня 2024 14:26
Галина Шподарева - редактор
Через спеку в Україні побільшало отруйних павуків-каракуртів — як убезпечитися
Павук каракурт. Фото: "павуки України"/Facebook
Галина Шподарева - редактор

В різних регіонах України фіксується підвищена активність отруйних павуків, які можуть нести загрозу для життя людини. Особливо обережними слід бути алергікам. Отрута павука-каракурта, або, як його ще називають, "чорна вдова" вражає центральну та периферичну нервову систему.

Про це заявив завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту" Олександр Урін виданню Київ.24. 

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Самка каракурта, Одеська область. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Активність каракуртів через спеку

За даними Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області, в Україні поширений один вид роду каракурта, який відомий з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запоріжської, Донецької, Луганської областей та з Криму. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула. 

За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими й без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, де самиці облаштували гніздо.

Зазвичай каракурти активізуються при спекотній й посушливій погоді, яка є найсприятливішою для цього виду.

Поради фахівців з охорони праці

Укус павука нагадує укол тоненькою голкою. Тому досить часто людина його просто не помічає. Однак незабаром на місці пошкодження утворюється невелика біла пляма з рожевими або червоними краями. Через 5-20 хв з’являються подальші симптоми укусу — болі в м’язах, почервоніння обличчя з можливим його набряком.

Пам'ятка домедичної допомоги людині у разі укусу отруйного павука:

  • запам'ятайте, який вигляд мав павук, або сфотографуйте;
  • промийте уражену ділянку;
  • забинтуйте рану та накладіть холодний компрес;
  • накладіть пов'язку вище місця ураження;
  • давайте потерпілому багато води, знеболювальний та антигістамінний засіб;
  • контролюйте стан жертви павука до приїзду медиків. 

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Нагадаємо, експерти попередили, чим небезпечні для здоров'я наволочки та подушки влітку. Експерти з'ясували, як виділення поту уві сні може зробити наволочку джерелом бактерій.

Також ми повідомляли, що медики попередили про небажаний ефект від ранкової кави та повідомили, чому після чашки міцного напою на початку дня може розпочатися головний біль. 

Раніше ми писали, що вчені зробили крок до подолання раку підшлункової залози. Також онколог назвав п'ять шкідливих звичок, які наближають людину до раку.

Одеса здоров'я тварини павуки Україна комахи медицина укус

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