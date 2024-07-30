Через спеку в Україні побільшало отруйних павуків-каракуртів — як убезпечитися

Павук каракурт. Фото: "павуки України"/Facebook

В різних регіонах України фіксується підвищена активність отруйних павуків, які можуть нести загрозу для життя людини. Особливо обережними слід бути алергікам. Отрута павука-каракурта, або, як його ще називають, "чорна вдова" вражає центральну та периферичну нервову систему.

Про це заявив завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих інтоксикацій "Охматдиту" Олександр Урін виданню Київ.24.

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Самка каракурта, Одеська область. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

Активність каракуртів через спеку

За даними Національного природного парку "Тузлівські лимани" в Одеській області, в Україні поширений один вид роду каракурта, який відомий з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запоріжської, Донецької, Луганської областей та з Криму. Укус його у 50 разів отруйніший, ніж укус тарантула.

За оцінкою фахівців, павуки ніколи не нападають першими й без причини. Найчастішими є випадки укусів у ногу, коли людина взуває старе взуття, де самиці облаштували гніздо.

Зазвичай каракурти активізуються при спекотній й посушливій погоді, яка є найсприятливішою для цього виду.

Поради фахівців з охорони праці

Укус павука нагадує укол тоненькою голкою. Тому досить часто людина його просто не помічає. Однак незабаром на місці пошкодження утворюється невелика біла пляма з рожевими або червоними краями. Через 5-20 хв з’являються подальші симптоми укусу — болі в м’язах, почервоніння обличчя з можливим його набряком.

Пам'ятка домедичної допомоги людині у разі укусу отруйного павука:

запам'ятайте, який вигляд мав павук, або сфотографуйте;

промийте уражену ділянку;

забинтуйте рану та накладіть холодний компрес;

накладіть пов'язку вище місця ураження;

давайте потерпілому багато води, знеболювальний та антигістамінний засіб;

контролюйте стан жертви павука до приїзду медиків.

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