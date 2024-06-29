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В Украине хотят ужесточить штрафы за неявку на судебные заседания — в Раде появился законопроект

29 июня 2024 16:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Раде предлагают ужесточение штрафов за неявку на суд
Верховная рада Украины. Фото: пресс-служба ВР
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Верховной Раде Украины в пятницу, 28 июня, было предложено усилить ответственность граждан за неявку на судебные заседания. Народные депутаты зарегистрировали соответствующий законопроект в парламенте.

Карточку проекта закона обнародовали на сайте ВР.

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Ответственность за неявку на суд

Законопроект №11387 касается обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом. В частности, в документе предлагают увеличить штраф с 2 550 гривен до 3 400 гривен за неуважение к суду в виде неявки на заседание или неподчиненные распоряжению председательствующего судьи. А за совершение такого правонарушения планируют штрафовать граждан на 6 800 гривен.

По словам авторов, благодаря этому законопроекту удастся увеличить доходы государственного бюджета за счет поступлений от штрафов повышенного размера.

Размер таких поступлений будет зависеть от количества привлеченных к ответственности правонарушителей и конкретного размера наложенных на них штрафов.

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Скриншот карточки законопроекта

Напомним, народные депутаты планируют поднять заработную плату своим помощникам. В парламент внесли законопроект об установлении ежемесячного вознаграждения в размере более 132 тыс. гривен.

Также мы писали, что в Раде рассматривается возможность реформирования ТЦК и СП в гражданскую структуру.

Верховная Рада
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