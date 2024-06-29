У Раді пропонують посилення штрафів за неявку на суд

Верховна Рада України. Фото: пресслужба ВР

У Верховній Раді України в п'ятницю, 28 червня, запропонували посилити відповідальність громадян за неявку на судові засідання. Народні депутати зареєстрували відповідний законопроєкт у парламенті.

Картку проєкту закону оприлюднили на сайті ВР.

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Законопроєкт №11387 стосується забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду кримінального провадження судом. Зокрема, у документі пропонують збільшити штраф з 2550 гривень до 3400 гривень за неповагу до суду у вигляді неявки на засідання чи непідкоренні розпорядження головуючого. А за вчинення повторного такого правопорушення планують штрафувати громадян на 6800 гривень.

За словами авторів, завдяки цьому законопроєкту вдасться збільшити доходи державного бюджету за рахунок надходжень від штрафів підвищеного розміру.

Розмір таких надходжень буде залежати від кількості правопорушників, притягнутих до відповідальності, та конкретного розміру накладених на них штрафів.

Скриншот картки законопроєкту

Нагадаємо, народні депутати планують підняти заробітні плати своїм помічникам. До парламенту внесли законопроєкт про встановлення щомісячної винагороди у розмірі понад 132 тис. гривень.

Також ми писали, що у Раді розглядають можливість реформування ТЦК та СП у цивільну структуру.