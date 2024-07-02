По Украине ширится воздушная тревога

В Украине раздается воздушная тревога —какая опасность
В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.
Сообщается об угрозе применения баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Воздушная тревога днем 2 июля
Воздушная тревога по состоянию на 13:44 2 июля провозглашена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Луганской областях.
В Воздушных силах ВСУ предупреждают об активности вражеской авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения баллистического вооружения по областям Украины.
Напомним, жители Николаева 2 июля слышали громкий взрыв.
Также мы писали, что 2 июля враг вывел на боевое дежурство в Черное море дополнительные единицы флота – всего в акватории наблюдается семь кораблей кафиров. Также россияне присутствуют в Азовском и Средиземном морях.
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