Україною шириться повітряна тривога

В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека
В деяких областях України оголошено повітряну тривогу.
Повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Повітряна тривога вдень 2 липня
Повітряну тривогу станом на 13:44 2 липня проголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння по областях України.
Нагадаємо, жителі Миколаївщини 2 липня чули гучний вибух.
Також ми писали, що 2 липня ворог вивів на бойове чергування у Чорне море додаткові одиниці флоту — усього в акваторії спостерігається сім кораблів окупантів. Також росіяни присутні в Азовському та Середземному морях.
Читайте Новини.LIVE!