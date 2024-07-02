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В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека

2 липня 2024 13:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Україною шириться повітряна тривога
Запуск ракети. Фото: ілюстративне Wikipedia
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу. ⚠
☄️Повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряну тривогу станом на 13:44 2 липня проголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.

В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека - фото 3
Карта повітряних тривог 2 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння по областях України. 

В Україні лунає повітряна тривога — яка небезпека - фото 4
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Миколаївщини  2 липня чули гучний вибух.

Також ми писали, що 2 липня ворог вивів на бойове чергування у Чорне море додаткові одиниці флоту — усього в акваторії спостерігається сім кораблів окупантів. Також росіяни присутні в Азовському та Середземному морях.

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