Україною шириться повітряна тривога

Запуск ракети. Фото: ілюстративне Wikipedia

В деяких областях України оголошено повітряну тривогу.

Повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Повітряна тривога вдень 2 липня

Повітряну тривогу станом на 13:44 2 липня проголошено у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській та Луганській областях.

Карта повітряних тривог 2 липня. Фото: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про активність ворожої авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння по областях України.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителі Миколаївщини 2 липня чули гучний вибух.

Також ми писали, що 2 липня ворог вивів на бойове чергування у Чорне море додаткові одиниці флоту — усього в акваторії спостерігається сім кораблів окупантів. Також росіяни присутні в Азовському та Середземному морях.