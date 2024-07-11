В Украине хотят отменить переход на летнее и зимнее время

Заседание депутатов Верховной Рады. Фото: Shutterstock

Верховная Рада на следующей пленарной неделе планирует рассмотреть законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот в Украине. Три года народные депутаты не могли принять законопроект во втором чтении.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram в четверг, 11 июля.

Законопроект об исчислении времени в Украине

По словам Железняка, согласно предварительной повестке дня, Верховная Рада будет рассматривать проект закона спикера №4201 об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Это произойдет на ближайшей пленарной неделе. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

"Очень правильная инициатива — буду поддерживать", — сообщил народный избранник.

Автор проекта Закона "Об исчислении времени в Украине" — спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. В пояснительной записке говорится, что цель цели защитить территориальную целостность Украины, ведь страна-агрессор Россия установила собственное время на оккупированных территориях. Он отличается на один час вперед.

Также в записке указано, что изменение времени негативно влияет на здоровье людей из-за адаптации к летнему и зимнему времени. Ведь биологические ритмы человека изменяются, что отрицательно сказывается на физическом и психологическом состоянии.

Законопроект об отмене перехода на зимнее и летнее время был зарегистрирован в Верховной Раде еще в 2020 году. Первое его рассмотрение парламентом состоялось в 2021 году.

О сезонных изменениях в вычислении времени

Впервые перевод стрелок часов в час вперед летом и час назад зимой провели в 1908 году в Великобритании. Обосновывали это возможностью экономить электроэнергию.

Сейчас переход на летнее и зимнее время используют 60 стран, включая Канаду, страны Евросоюза, Израиль, Иран, Австралию и Великобританию. Но на протяжении многих лет Европа думает об отмене перевода часов стрелок.

В Украине переход на сезонное время происходит в соответствии с постановлением Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 г. "О порядке исчисления времени на территории Украины". Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовую стрелку переводят на 1 час вперед, а в последнее воскресенье октября в 4 часа — на 1 час назад.

Напомним, в Верховную Раду внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании" работников за 20 400 грн. Новые правила позволяют забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии.

Также мы писали, что комитет Верховной Рады Украины одобрил ко второму чтению законопроект о повышении акцизов на горючее №11256-2. Также народные депутаты вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ.