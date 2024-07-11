В Україні хочуть скасувати перехід на літній і зимовий час

Засідання депутатів Верховної Ради. Фото: Shutterstock

Верховна Рада на наступному пленарному тижні планує розглянути законопроєкт про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки в Україні. Три роки народні депутати не могли ухвалити законопроєкт у другому читанні.

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Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram в четвер, 11 липня.

Законопроєкт про обчислення часу в Україні

За словами Железняка, згідно з попереднім порядком денним, Верховна Рада розглядатиме проєкт закону спікера №4201 про скасування переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Це станеться на найближчому пленарному тижні. Законопроєкт розглянуть у другому читанні.

"Дуже правильна ініціатива — буду підтримувати", — повідомив народний обранець.

Автор проєкту Закону "Про обчислення часу в Україні" — спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. У пояснювальній записці йдеться, що законопроєкт має на меті захистити територіальну цілісність України, адже країна-агресор Росія встановила власний час на окупованих територіях. Він відрізняється на одну годину вперед.

Також у записці зазначено, що зміна часу негативно впливає на здоров’я людей через адаптацію до літнього і зимового часу. Адже біологічні ритми людини змінюються, що негативно впливає на фізичний і психологічний стан.

Законопроєкт про скасування переходу на зимовий і літній час зареєстрували у Верховній Раді ще 2020 року. Перший його розгляд парламентом відбувся 2021 року.

Про сезонні зміни в обчисленні часу

Уперше переведення стрілок годинника на годину вперед влітку і на годину назад взимку провели 1908 року у Великій Британії. Обґрунтовували це можливістю економити електроенергію.

Зараз перехід на літній і зимовий час використовують 60 країн, зокрема Канада, країни Євросоюзу, Ізраїль, Іран, Австралія та Велика Британія. Але протягом багатьох років Європа думає про скасування переведення стрілок годинників.

В Україні перехід на сезонний час відбувається відповідно до постанови Кабінету Міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникову стрілку переводять на 1 годину вперед, а в останню неділю жовтня о 4 годині — на 1 годину назад.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли ще два законопроєкти про "економічне бронювання" працівників за 20 400 грн. Нові правила дають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Також ми писали, що комітет Верховної Ради України схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне №11256-2. Також народні депутати повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.