В Украине могут ввести видеонаблюдение с распознаванием лиц

Видеонаблюдение. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине могут внедрить систему тотального видеонаблюдения с распознаванием лиц. Кроме того, уполномоченные органы получат право на сбор информации о фактическом местонахождении граждан.

О нюансах законопроекта указал адвокат Роман Симутин в комментарии для ТСН.

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Законопроект №11031

В Украине в феврале 2024 года зарегистрирован законопроект №11031 о единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности.

Проект закона на сайте Верховной Рады Украины. Фото: скриншот

Глава МВД Игорь Клименко на встрече с членами комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности объяснил целесообразность принятия такого закона.

"На примере работы Ситуационного центра МВД Украины были продемонстрированы практические возможности системы видеомониторинга для поддержания правопорядка, предупреждения и реагирования на административные и уголовные правонарушения. Министр отметил важность принятия законопроекта № 11031 и продолжения конструктивного сотрудничества с профильным парламентским комитетом", — сообщил Клименко.

В частности, в законопроекте один из пунктов статьи 10 трактуется следующим образом: "с целью получения информации для идентификации объектов, зафиксированных в системах видеомониторинга состояния публичной безопасности, система видеомониторинга состояния публичной безопасности центрального уровня осуществляет электронное информационное взаимодействие с Единым государственным демографическим реестром, Единой системой биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, Единым государственным реестром транспортных средств, Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков".

Что может измениться для украинцев

По мнению адвоката Романа Симутина, данный законопроект позволяет идентифицировать граждан Украины по лицу и контролировать передвижение людей. Он предполагает, что это может помочь ТЦК эффективнее разыскивать уклонистов.

"Речь идет об идентификации лиц по лицу. Это такой аналог, как в Китае, когда система распознавала даже лиц в масках во время пандемии COVID. Это фактически контроль за передвижением людей. Возможно, его внедрят. Но, чтобы это сделать — для этого нужны колоссальные средства, потому как речь идет о камерах, которые будут идентифицировать человека. Их будут размещать в многолюдных местах. На мой взгляд, это больше связано с ТЦК и обменом данных. Фактически робот будет выяснять, где находится определенное лицо. То есть ТЦК может подать в полицию перечень лиц, которые не идентифицированы", — сказал Симутин.

Кроме того, адвокат добавил, что благодаря законопроекту, если его примут, в стране упростят розыск преступников. Мол, он не связан только с ТЦК. Впрочем, Симутин предупредил, что у оцифрованной системы всегда есть риск утечки данных.

Что хотят мониторить через камеры наблюдения

Согласно тексту законопроекта, объектами видеомониторинга будут:

информационные объекты, к которым относятся физлица, а также транспортные средства;

публичные места;

другие территории общего использования;

территории, здания, сооружения учебных заведений, здравоохранения и помещения в них;

вещи и предметы и т.д.

Кроме того, идентификация физического лица должна производиться на основании набора биометрических данных и следующей информации:

собственное имя;

дата рождения/смерти;

место рождения;

пол;

сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (нахождения) лица, снятии лица с регистрации места жительства или об изменении места жительства (нахождения) лица;

сведения о гражданстве или его отсутствии;

отцифрованный образ лица персоны;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспортного документа лица (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика в соответствии с законом).

Также, благодаря камерам, могут идентифицировать и транспортные средства. В частности, речь идет о марке, модели, цвете, годе выпуска, номерном знаке, информации о владельце транспортного средства (фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации места жительства физического лица. В случае юридических лиц будут использовать полное наименование и идентификационный код из Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины и адрес местопребывания).