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В Україні можуть запровадити тотальний відеоконтроль за громадянами — адвокат вказав на нюанс

11 вересня 2024 08:35
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Україні можуть ввести відеонагляд з розпізнаванням облич
Відеонагляд. Фото ілюстративне: УНІАН
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

В Україні можуть запровадити систему тотального відеонагляду з розпізнаванням облич. Окрім того, уповноважені органи отримають право на збір інформації про фактичне місцеперебування громадян. 

Про нюанси законопроєкту зазначив адвокат Роман Сімутін в коментарі для ТСН.

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Законопроєкт №11031 

В Україні у лютому 2024 року зареєстрували законопроєкт №11031 про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. 

законопроєкт №11031
Проєкт Закону на сайті Верховної Ради України. Фото: скриншот

Очільник МВС Ігор Клименко на зустрічі з членами комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пояснив доцільність ухвалення такого закону.

"На прикладі роботи Ситуаційного центру МВС України було продемонстровано практичні можливості системи відеомоніторингу для підтримання правопорядку, попередження та реагування на адміністративні й кримінальні правопорушення. Міністр наголосив на важливості ухвалення законопроєкту № 11031 і продовження конструктивної співпраці з профільним парламентським комітетом", — повідомив Клименко.

Зокрема, у законопроєкті один з пунктів статті 10 трактується так: "з метою отримання інформації для ідентифікації об’єктів, зафіксованих у системах відеомоніторингу стану публічної безпеки, система відеомоніторингу стану публічної безпеки центрального рівня здійснює електронну інформаційну взаємодію з Єдиним державним демографічним реєстром, Єдиною системою біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, Єдиним державним реєстром транспортних засобів, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків".

Що може змінитися для українців

На думку адвоката Романа Сімутіна, цей законопроєкт дозволяє ідентифікувати громадян України за обличчам та контролювати пересування людей. Він припускає, що це може допомогти ТЦК ефективніше розшукувати ухилянтів.

"Йдеться про ідентифікацію осіб за обличчям. Це такий аналог, як в Китаї, коли система розпізнавала навіть осіб в масках під час пандемії COVID. Це фактично контроль за пересуванням людей. Можливо, його впровадять. Але, щоб це зробити — для цього потрібні колосальні кошти, тому як йдеться про камери, які будуть ідентифікувати людину. Їх будуть розміщувати в багатолюдних місцях. На мій погляд, це більше пов’язано з ТЦК та обміном даних. Фактично робот буде з’ясовувати, де перебуває певна особа. Тобто ТЦК може подати до поліції перелік осіб, які не ідентифіковані", — сказав Сімутін. 

Окрім того, адвокат додав, що завдяки законопроєкту, якщо його ухвалять, в країні спростять розшук злочинців. Мовляв, він не пов'язаний лише з ТЦК. Втім Сімутін попередив, що в зацифрованій системі завжди є ризик витоку даних

Що хочуть моніторити через камери спостереження

Згідно з текстом законопроєкту, об’єктами відеомоніторингу будуть:

  • інформаційні об’єкти, до яких належать фізичні особи, а також транспортні засоби;
  • публічні місця;
  • інші території загального користування;
  • території, будівлі, споруди закладів освіти, охорони здоров’я та приміщення в них;
  • речі та предмети тощо.

Окрім того, ідентифікація фізичної особи має здійснюватися на підставі набору біометричних даних та наступної інформації: 

  • власне ім’я;
  • дата народження/смерті;
  • місце народження;
  • стать;
  • відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання (перебування) особи;
  • відомості про громадянство або його відсутність;
  • зацифрований образ обличчя особи;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспортного документа особи (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону).

Також завдяки камерам можуть ідентифікувати й транспортні засоби. Зокрема йдеться про марку, модель, колір, рік випуску, номерний знак, інформацію про власника транспортного засобу (прізвище, власне ім’я, по батькові, дата народження, адреса реєстрації місця проживання фізичної особи. У випадку юридичних осіб використовуватимуть повне найменування та ідентифікаційний код  з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та адресу місцеперебування).

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