В Украине набирает популярность российский сериал "Слово пацана" — почему это опасно

Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В этом году в ноябре стал очень популярен российский сериал о казанских бандах 1980-х годов "Слово пацана. Кровь на асфальте". Больше всего он понравился российским подросткам и, к сожалению, украинским. Главной темой сериала является объединение молодежи в преступные группировки из-за их придуманного влияния и уважения. Вероятно, в России такой сериал был снят небезосновательно во время полномасштабной войны в Украине.

В издании "Телеграф" рассказали, чем такой сериал может быть опасен для Украины.

Читайте также:

Сюжет сериала

Фильм "Слово пацана" насчитывает восемь серий. Его события разворачиваются в Казани в 1980-х годах, во время которых 14-летний Андрей присоединяется к уличной банде.

Сериал снят качественно, заставляя зрителей реагировать на него эмоционально. Также в нем играют известные российские актеры, среди которых Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич и другие.

Что не так с российским сериалом

"Сериал выпущен с маркировкой "18+", но его смотрят многие уязвимые зрители младшего возраста, и уже были прецеденты, когда подростки воспроизводили жестокие уличные драки как в кино, так называемые "забивы". А видео с ними под музыку из сериала "Слово пацана" публиковались в сети. В связи с этим в России некоторые требуют запретить сериал", — говорится в материале.

Как известно, Украина многие годы находилась в информационном пространстве вместе с РФ. Однако после начала полномасштабной войны большинство украинцев отказалось от российской музыки и другого контента, однако, к сожалению, до сих пор есть те, кто продолжает потреблять российское кино и сериалы. Кроме того, многие подростки из Украины смотрят и сериал "Слово пацана".

Вот такими словами объясняют это украинцы, продолжающие потреблять российский контент:

"Что хочу, то и смотрю",

"Сериал флагманский, большое количество актеров, интересный и динамичный сюжет",

"Смотрю, что нравится",

"Я считаю, что это история, которую должны знать все",

"Так это практически о наших из Кривбасса, там было почти точно так же",

"Сериал о жизни",

"Нужно смотреть, это шедевр этого года".

Реакция украинцев на популярность сериала

В свою очередь многие украинские блогеры уже раскритиковали этот сериал. По словам некоторых из них, они думали, что хуже фанатов "Инстасамки" в Украине уже не будет, пока "не было пробито это новое дно".

Остальные блоггеры говорят, что такой сериал в России выпустили не просто так в этот период. По мнению некоторых пользователей сети, это один из видов российской пропаганды в Интернете, которая направлена на то, чтобы подростки повторяли "забивки", попадали в исправительные учреждения, а оттуда шли на войну.

Таким образом, Россия хочет воспитать больше живой силы для войны в Украине. Кроме того, из-за сериала подростки могут захотеть защищать свой район, то есть это их может побуждать идти на войну, чтобы "защитить свое".

Что говорят критики в комментариях

"Это как памятка, куда нас откатят, если мы проиграем. Они свою молодежь готовят, но и наша зацепилась".

"А зачем смотреть сериал про Казань?".

"Там в 4 серии, когда завуч заходит в класс, на доске дата стоит 24 февраля. Вывод делайте сами".

"Смотрите, набивайте их карманы деньгами, а они будут платить налоги и спонсировать войну против Украины",

"Это предательство тотальное".

Напомним, по меньшей мере, с 2018 года Служба безопасности Украины знала о деятельности организации "АллатРы". Она наблюдала деструктивное влияние на граждан страны. Однако о разоблачении ее лидеров на антиукраинской деятельности правоохранители объявили только недавно.