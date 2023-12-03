В Україні набуває популярності російський серіал "Слово пацана" — чому це небезпечно

Кадр з серіалу "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В цьому році в листопаді став дуже популярним російський серіал про казанські банди 1980-х років "Слово пацана. Кровь на асфальте". Найбільше він сподобався російським підліткам та, на жаль, українським. Головною темою серіалу є об'єднання молоді в злочинні угруповання через їхній вигаданий вплив та повагу. Ймовірно, в Росії такий серіал зняли небезпідставно під час повномасштабної війни в Україні.

У виданні "Телеграф" розповіли, чим такий серіал може бути небезпечний для України.

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Сюжет серіалу

Фільм "Слово пацана" налічує вісім серій. Його події розгортаються в Казані в 1980-х роках, під час яких 14-річний Андрій приєднується до вуличної банди.

Серіал знято якісно, він змушує глядачів реагувати на нього емоційно. Також в ньому грають відомі російські актори, серед яких Іван Янковський, Сергій Бурунов, Іван Макаревич та інші.

Що не так з російським серіалом

"Серіал випущений з маркуванням "18+", але його дивляться багато вразливих глядачів молодшого віку, і вже були прецеденти, коли підлітки відтворювали жорстокі вуличні бійки як у кіно, так звані "забиви". А відео з ними під музику із серіалу "Слово пацана" публікувалися у мережі. У зв’язку з цим у Росії деякі вимагають заборонити серіал", — йдеться у матеріалі.

Як відомо, Україна протягом багатьох років перебувала в інформаційному просторі разом з РФ. Проте після початку повномасштабної війни більшість українців відмовилася від російської музики та іншого контенту, проте, на жаль, досі є ті, хто продовжує споживати російське кіно та серіали. Крім того, багато підлітків з України дивляться і серіал "Слово пацана".

Ось такими словами пояснюють це українці, які продовжують споживати російський контент:

"Що хочу, те й дивлюся",

"Серіал флагманський, велика кількість акторів, цікавий та динамічний сюжет",

"Дивлюсь, що подобається",

"Я вважаю, що це історія, яку повинні знати всі",

"Так це практично про наших з Кривбасу, там було майже точно так само",

"Серіал про життя",

"Потрібно дивитися, це шедевр цього року".

Реакція українців на популярність серіалу

Своєю чергою багато українських блогерів вже розкритикували цей серіал. За словами деяких з них, вони думали, що гірше за фанатів "Інстасамки" в Україні вже не буде, поки "не було пробито це нове дно".

Інші блогери кажуть, що такий серіал в Росії випустили не просто так в цей період. На думку деяких користувачів мережі, це є одним із видів російської пропаганди в Інтернеті, яка спрямована на те, аби підлітки повторювали "забиви", потрапляли до виправних установ, а звідти йшли на війну.

Таким чином Росія хоче виховати більше живої сили для війни в Україні. Крім того, через серіал підлітки можуть захотіти захищати свій район, тобто це їх може спонукати йти на війну, аби "захистити своє".

Що кажуть критики в коментарях

"Це як пам’ятка, куди нас відкотять, якщо ми програємо. Вони свою молодь готують, а й наша зачепилася".

"А навіщо дивитись серіал про Казань?".

"Там у 4 серії, коли завуч заходить у клас, на дошці дата стоїть 24 лютого. Висновок робіть самі".

"Дивіться, набивайте їх кишені грошима, а вони платитимуть податки та спонсоруватимуть війну проти України",

"Це зрада тотальна".

Нагадаємо, щонайменше з 2018 року Служба безпеки України знала про діяльність організації "АллатРи". Вона спостерігала за деструктивним впливом на громадян країни. Однак про викриття її лідерів на антиукраїнській діяльності правоохоронці оголосили лише нещодавно.