В ВР рассказали о миллиардной дыре в бюджете - Новости Украины

Депутат ВР Павел Фролов. Фото: Скриншот видео

У Украины уникальная ситуация, при которой ее бюджетный дефицит является самым большим в мире, ведь расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война очень дорого.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Павел Фролов, член Комитета ВР по бюджету.

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"Каждый год наша страна ищет около 40 млрд долларов, чтобы покрыть выплату всех социальных расходов, пенсий, зарплаты учителям и врачам. Ведь все налоги и сборы и все, что зарабатывает Украина, направляются на противодействие агрессии РФ и поддержку армии", — пояснил парламентарий.

В целом, по его словам, ситуация с бюджетом сложная и она такова с начала вторжения РФ. В этом году ситуация с покрытием 40-миллиардного дефицита более-менее нормальная, благодаря выделению финансовой помощи со стороны международных партнеров. Однако Украине постоянно нужно бороться, чтобы эта поддержка не уменьшалась и в следующем году.

"Бюджетный процесс начнется в сентябре, там ситуация намного хуже, поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы убедить наших партнеров, что допускать уменьшения поддержки Украины. У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого", — подытожил депутат.

Напомним, по словам заместителя Министра социальной политики Украины Дарьи Марчак, в ближайшие месяцы в Украине планируется ввести субсидию на аренду жилья для ВПЛ. Однако данный инструмент помощи будет касаться только тех лиц, которые не получают пособия на жительство ВПЛ.