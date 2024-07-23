Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow В України найбільший у світі бюджетний дефіцит, — депутат ВР arrow

В України найбільший у світі бюджетний дефіцит, — депутат ВР

23 липня 2024 06:26
Галина Остаповець - Журналіст
У ВР розповіли про мільярдну дірку у бюджеті - новини України
Депутат ВР Павло Фролов. Фото: Скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

В України унікальна ситуація, при якій її бюджетний дефіцит є найбільшим у світі, адже видатки удвічі перевищують доходи. Ситуація складна, адже війна — це дуже дорого.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Павло Фролов, член Комітету ВР з питань бюджету.

Читайте також:

"Щороку наша країна шукає близько 40 млрд доларів, аби покрити виплату усіх соціальних видатків, пенсій, зарплати вчителям та лікарям. Адже всі податки та збори і все, що заробляє Україна, спрямовуються на протидію агресії РФ та підтримку армії", — пояснив парламентар.

Загалом, за його словами, ситуація із бюджетом складна і вона є такою з початку вторгнення РФ. Цьогоріч ситуація із покриттям 40-мільярдного дефіциту є більш-менш нормальною завдяки виділенню фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів. Однак Україні постійно потрібно боротися, аби дана підтримка не зменшувалася і в наступному році.

"Бюджетний процес розпочнеться у вересні, там ситуація на багато гірша, тому ми докладаємо всіх зусиль, аби переконати наших партнерів, що допускати зменшення підтримки України не можна. У нас унікальна ситуація: бюджетний дефіцит найбільший у світі. Видатки удвічі перевищують доходи. Ситуація складна, адже війна — це дуже дорого", — підсумував депутат.

Нагадаємо, за словами заступниці Міністра соціальної політики України Дарини Марчак, у найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак даний інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО.

держбюджет пенсії бюджет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди

11 липня 2024

22:13 Що робити тим, кому виповнилося 60 в період оновлення військово-облікових даних

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу