У ВР розповіли про мільярдну дірку у бюджеті - новини України

Депутат ВР Павло Фролов. Фото: Скріншот відео

В України унікальна ситуація, при якій її бюджетний дефіцит є найбільшим у світі, адже видатки удвічі перевищують доходи. Ситуація складна, адже війна — це дуже дорого.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Павло Фролов, член Комітету ВР з питань бюджету.

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"Щороку наша країна шукає близько 40 млрд доларів, аби покрити виплату усіх соціальних видатків, пенсій, зарплати вчителям та лікарям. Адже всі податки та збори і все, що заробляє Україна, спрямовуються на протидію агресії РФ та підтримку армії", — пояснив парламентар.

Загалом, за його словами, ситуація із бюджетом складна і вона є такою з початку вторгнення РФ. Цьогоріч ситуація із покриттям 40-мільярдного дефіциту є більш-менш нормальною завдяки виділенню фінансової допомоги з боку міжнародних партнерів. Однак Україні постійно потрібно боротися, аби дана підтримка не зменшувалася і в наступному році.

"Бюджетний процес розпочнеться у вересні, там ситуація на багато гірша, тому ми докладаємо всіх зусиль, аби переконати наших партнерів, що допускати зменшення підтримки України не можна. У нас унікальна ситуація: бюджетний дефіцит найбільший у світі. Видатки удвічі перевищують доходи. Ситуація складна, адже війна — це дуже дорого", — підсумував депутат.

Нагадаємо, за словами заступниці Міністра соціальної політики України Дарини Марчак, у найближчі місяці в Україні планують запровадити субсидію на оренду житла для ВПО. Однак даний інструмент допомоги стосуватиметься лише тих осіб, які не отримують допомогу на проживання ВПО.