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В Украине рухнула стоимость всех видов горючего — какие цены на АЗС будут завтра

3 мая 2024 22:45
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 4 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последние сутки на АЗС Украины упали цены почти на все виды горючего. Снизилась стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего. Больше всего подешевел бензин бренда А-92. Цены на этот вид топлива упали на 82 копейки.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 4 мая
Цены на топливо в Украине на 4 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 4 мая

По данным мониторингового сайта, 4 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,80 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,38 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,16 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,63 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 4 мая
Цены на топливо в Украине на 4 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 4 мая

4 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали о плюсах и минусах круиз-контроля в авто. Автомобильная система круиз-контроля предназначена для автоматического поддержания постоянной скорости машины во время движения, что избавляет водителя от необходимости постоянно нажимать на педаль газа. Но вместе с безусловной пользой для водителя он содержит несколько рисков.

Раньше мы писали, когда следует менять моторное масло, чтобы двигатель авто работал бесперебойно. Ответ может сбить с толку, ведь он зависит от условий эксплуатации машины и привычек вождения конкретного автовладельца.

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