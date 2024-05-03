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В Україні обвалилась вартість всіх видів пального — які ціни на АЗС будуть завтра

3 травня 2024 22:45
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 4 травня

За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,80 грн/л;
  • скраплений газ — 27,38 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,16 грн/л;
  • скраплений газ — 27,63 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 травня

4 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали про плюси та мінуси круїз-контролю в авто. Автомобільна система круїз-контролю призначена для автоматичного підтримання постійної швидкості машини під час руху, що позбавляє водія необхідності постійно натискати на педаль газу. Але разом з безумовною користю для водія вона містить кілька ризиків.

Раніше ми писали, коли слід міняти моторну оливу, щоб двигун авто працював безперебійно. Відповідь може збити з пантелику, адже вона залежить від умов експлуатації машини та звичок водіння конкретного автовласника.

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