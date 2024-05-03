Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

В Україні обвалилась вартість всіх видів пального — які ціни на АЗС будуть завтра
За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 4 травня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 4 травня
За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 59,03 грн/л;
- А-95 — 55,65 грн/л;
- А-92 — 51,87 грн/л;
- дизельне пальне — 53,80 грн/л;
- скраплений газ — 27,38 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 58,68 грн/л;
- А-95 — 55,18 грн/л;
- А-92 — 52,09 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 54,16 грн/л;
- скраплений газ — 27,63 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 4 травня
4 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.
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