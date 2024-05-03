Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

За останню добу на АЗС Україні впали ціни майже на всі види пального. Знизилась вартість бензину, автогазу та дизельного пального. Найбільше здешевшав бензин бренду А-92. Ціни на цей вид палива впали на 82 копійки.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За даними моніторингового сайту, 4 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,03 грн/л;

А-95 — 55,65 грн/л;

А-92 — 51,87 грн/л;

дизельне пальне — 53,80 грн/л;

скраплений газ — 27,38 грн/л.

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 54,16 грн/л;

скраплений газ — 27,63 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 4 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

4 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

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