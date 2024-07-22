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В Украине планируют открыть доступ к судейским досье и декларациям добропорядочности

22 июля 2024 13:29
Виктория Козырь - редактор
ВККС планирует открыть доступ к судейским досье и декларациям
Высшая квалификационная комиссия судей. Фото: ВККС
Виктория Козырь - редактор

Высшая квалификационная комиссия судей планирует открыть доступ к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи. Это может произойти уже в ближайшее время.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Соответствующее решение Высшая квалификационная комиссия судей хочет принять 24 июля.

Первая попытка об открытии досье и реестров 17 июля провалилась из-за того, что не хватило голосов членов ВККС для принятия соответствующего решения.

Онлайн-доступ посторонних лиц к судейским досье, декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи ВККС закрыла после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако обсуждение доступа с 2022 года было часто упоминаемое в общественном пространстве. Отметим, в 2022-2023 годах другие органы и учреждения государственной власти восстановили общий доступ к различным реестрам.

В настоящее время в ВККС продолжаются обсуждения, как лучше обеспечить доступ к судейским досье и декларациям родственных связей и декларациям добропорядочности судьи, ведь соответствующее решение по соображениям безопасности может вызвать определенную негативную реакцию.

Например, доступ к досье и декларациям судей, являющихся в настоящее время военнослужащими или имеющих близких родственников, являющихся военнослужащими, может остаться ограниченным.

В то же время существуют вопросы других потенциальных рисков, связанных с открытием общего доступа. Речь идет о возможных негативных последствиях открытия доступа к судейским досье и декларациям о родственных связях для судей, осуществляющих правосудие в судах, находящихся в зоне боевых действий, или для судей, чьи близкие родственники находятся на оккупированной территории.

Напомним, весной истек срок подачи деклараций об имущественном положении и доходах за 2023 год. Такое требование касалось физлиц, физлиц-"общесистемщиков" и самозанятых лиц.

Также в Украине в рамках кампании декларирования доходов за 2023 год десятки тысяч граждан отчитались о полученных доходах, некоторые — о первых миллионах. В общей сложности было подано около 172 тыс. налоговых деклараций.

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