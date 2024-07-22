ВККС планує відкрити доступ до суддівських досьє і декларацій

Вища кваліфікаційна комісія суддів. Фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів планує відкрити доступ до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді. Це може відбутися вже найближчим часом.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета".

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Відповідне рішення Вища кваліфікаційна комісія суддів хоче ухвалити 24 липня.

Перша спроба про відкриття досьє та реєстрів 17 липня провалилася через те, що не вистачило голосів членів ВККС для прийняття відповідного рішення.

Онлайн-доступ сторонніх осіб до суддівських досьє, декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді ВККС закрила після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Проте обговорення доступу з 2022 року було часто згадуване у громадському просторі. Зазначимо, у 2022-2023 роках інші органи та установи державної влади відновили загальний доступ до різноманітних реєстрів.

Наразі у ВККС тривають обговорення, як краще забезпечити доступ до суддівських досьє та декларацій родинних зв’язків та декларацій доброчесності судді, адже відповідне рішення, з міркувань безпеки, може викликати певну негативну реакцію.

Наприклад, доступ до досьє та декларацій суддів, які наразі є військовослужбовцями або мають близьких родичів, які є військовослужбовцями, може залишитися обмеженим.

Водночас існують питання щодо інших потенційних ризиків, пов'язаних із відкриттям загального доступу. Йдеться щодо можливих негативних наслідків відкриття доступу до суддівських досьє та декларацій про родинні зв'язки для суддів, які здійснюють правосуддя в судах, що знаходяться в зоні бойових дій, або для суддів, чиї близькі родичі перебувають на окупованій території.

Нагадаємо, весною закінчився термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2023 рік. Така вимога стосувалася фізосіб, фізосіб-"загальників" та самозайнятих осіб.

Також в Україні в рамках кампанії декларування доходів за 2023 рік десятки тисяч громадян відзвітували про отримані прибутки, дехто — про перші мільйони. Загалом було подано близько 172 тис. податкових декларацій.