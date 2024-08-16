В Украине начала действовать легализация медицинского каннабиса — основные нормы закона

Выращивание медицинского каннабиса. Фото: EAP

В пятницу, 16 августа, в Украине начнет действовать закон №3528-IX, который вносит изменения в ряд законодательных актов Украины относительно государственного контроля за оборотом растений рода конопли (Cannabis). Закон вступил в силу 16 февраля, но начал действовать шесть месяцев спустя.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE, ссылаясь на закон №3528-IX, в пятницу, 16 августа.

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Согласно новому закону, использование конопли разрешено для учебных, образовательных, научных и технических целей, а также для изготовления лекарственных средств, что улучшит доступ пациентов к необходимому лечению.

Закон предусматривает жесткий контроль на всех этапах производства лекарственных средств. Лекарство будет доступно только в лицензированных аптеках по электронным рецептам.

Пациенты смогут перевозить и хранить лекарственные средства на основе медицинского каннабиса в пределах одного рецепта и согласно медицинским показаниям.

Право на выращивание медицинского каннабиса будут иметь только юридические лица, которые получат соответствующие лицензии. Выращивание будет производиться в специально оборудованных теплицах, находящихся под круглосуточным видеонаблюдением и с доступом для Национальной полиции. Каждый куст будет маркирован индивидуальным кодом, обеспечивающим возможность отслеживания его пути к пациенту.

Теплица с медицинской коноплей. Фото: agravery

Использование марихуаны для курения остается под запретом и наказывается в соответствии с действующим законодательством.

Медицинский каннабис в настоящее время разрешен в 56 странах мира. В частности, лекарства на основе конопли разрешены в государствах ЕС, Канаде, Великобритании и Соединенных Штатах Америки.